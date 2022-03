«Iniziativa», la società napoletana partner dell'Heineken

La società Iniziativa è advisor di Heineken nel contratto di sviluppo siglato con Mise, Invitalia e Regione Sardegna per lo sviluppo del birrificio di Assemini, in provincia di Cagliari. Il piano di investimenti annunciato dalla multinazionale olandese per l’ammodernamento e l’ampliamento dello stabilimento ammonta a 73 milioni di euro e avrà un impatto positivo sia sulla capacità produttiva dello stabilimento che sulla relativa filiera, in termini di sostenibilità, occupazione, indotto e valore creato sul territorio. Su impulso di Iniziativa è stata attivata la procedura accelerata Fast Track prevista per gli Accordi di sviluppo a favore dei progetti di grandi dimensioni, di rilevanza strategica e con importanti ricadute sul sistema produttivo, e che ha visto il coinvolgimento di Invitalia, del Ministero dello sviluppo economico e della Regione Sardegna.



APPROFONDIMENTI IL CASO Pozzuoli, arrestato per una birra: l'accusa è tentata... NFT Il birrificio Kbirr promuove il territorio con l'arte digitale... RESTURANT AWARDS 2022 Resturant Awards 2022, Just Eat annuncia i vincitori: a Napoli...

L’Accordo di sviluppo, finalizzato al sostegno di programmi di investimento strategici e innovativi di grandi dimensioni, prevede il contributo di circa 14 milioni di euro da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e di 200mila euro dalla Regione Sardegna. Tra gli interventi previsti, ci sono una nuova centrale frigorifera, impianti di stoccaggio di Co2 e torri di raffreddamento che porteranno vantaggi in termini di sostenibilità e performance ambientali con la riduzione dei consumi di acqua, di energia elettrica e delle emissioni di Co2.

«È motivo di grande orgoglio per Iniziativa – spiega Marco Messina, senior partner della società di consulenza - aver affiancato Heineken in un programma di investimento di rilevante importanza per il gruppo multinazionale olandese, per il sistema produttivo nazionale e per la regione Sardegna. Con un importante risultato frutto dell'intenso lavoro seguito dal sottoscritto e da Sergio Borrelli con il coinvolgimento di Giuseppe Principe ed Ivo Allegro, Iniziativa conferma la capacità di fornire supporto finanziario a sostegno di progetti rilevanti e complessi, contando di arrivare nell'area Subsidized finance all'approvazione entro il 2022 di 9 contratti di sviluppo per oltre 400 milioni di investimenti e quasi 250 milioni di agevolazioni».