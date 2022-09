Innovaway, bond da 3,5 milioni per il programma Italia Basket Bond

Continuare a crescere ed assumere in Italia: questa la visione strategica di Innovaway, che ha emesso un bond sottoscritto integralmente in quote paritetiche da Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale inserito all’interno di un basket garantito dalla Banca Europea degli Investimenti.

Il bond, di 3,5 milioni di euro, fa parte del programma di emissioni Italia Basket Bond promosso da Elite, parte del Gruppo Euronext, con Banca Finint in qualità di Arranger presentato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana.

Innovaway, realtà che opera in un contesto globale con progetti e servizi di trasformazione digitale, con oltre mille dipendenti e un fatturato aggregato di cinquanta milioni, offre soluzioni e servizi Ict innovativi, sviluppati con tecnologie all'avanguardia; annovera tra i 150 clienti realtà internazionali presenti in 200 Paesi nei settori dell’industria, finanza, retail, lusso, trasporti, servizi e settore pubblico.

L'azienda ha le sedi centrali a Napoli e Milano e sedi a Torino, Roma, Benevento, Bari, Catanzaro e due sedi all’estero a Tirana in Albania e a Sofia in Bulgaria.