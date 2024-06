Il 38% delle imprese edili del Sud investe in innovazione e sostenibilità ma in Campania si arriva al 44%, oltre la media Italia (42,5%). Le imprese meridionali più grandi fanno anche di più: investono in innovazione in modo superiore a quelle nazionali (44,2% contro 43,7%). Inoltre, più di una impresa su tre, nel Sud, investe in digitale (39,5% in Italia), alimentata anche dal forte rapporto con i poli di ricerca sul territorio. Circa il 40% investe, infatti, nei legami con il sistema della ricerca pubblica e privata (Italia 31,3%). Dati, percentuali e confronti statistici emergono in modo anche sorprendente dall'ultimo volume di Srm, la Società di studi e ricerche sul Mezzogiorno collegata al Gruppo Intesa Sanpaolo, presentato presso la sede napoletana dell'Acen (che ha collaborato alla pubblicazione con il suo Centro studi). È un lavoro che affronta il possibile futuro della filiera delle costruzioni al di là degli effetti (e delle polemiche) sulle bolle fiscali destinate a sgonfiarsi e proprio per questo appare decisamente stimolante, in linea con l'impegno assunto da Srm di raccontare il Mezzogiorno nelle sue varie, infinite sfaccettature economiche con una narrazione mirata a sottolinearne le capacità di sviluppo, la competitività, l'aggancio ai mercati nazionali e internazionali che si estende ormai a tutte le filiere produttive.

Le costruzioni

Quella delle costruzioni, contrariamente a quanto si sarebbe portati a pensare, ha accettato la sfida dell'innovazione anche al Sud. «È interessante notare che circa il 28% delle imprese investe in sostenibilità, quasi in linea con la media Italia - spiega- Cresce la consapevolezza dell'importanza di adeguarsi nel prossimo futuro alle sfide tecnologiche e di mercato. Quanto alle previsioni di investimento in investimenti innovativi nel prossimo triennio, c'è un tendenziale aumento delle previsioni di investimento in ambiti innovativi, in alcuni casi anche in maniera più intensa rispetto al resto del territorio nazionale». È vero che la propensione ad investire del Mezzogiorno è ancora di 17 punti inferiore alla media nazionale ma il divario si riduce a soli 5 punti se si considerano solo le imprese più grandi. Quelle che investono riescono comunque a farlo con una maggiore intensità: la quota di chi investe più del 25% del fatturato è due volte la media nazionale (39% rispetto al 21%). Le imprese campane (insieme a quelle pugliesi) fanno da traino: il 35% delle imprese investe e di queste il 41% vi indirizza più del 25% del fatturato. La dimensione d'impresa resta di sicuro un fattore che incide sulle scelte di mercato anche se, come osserva, «il significato di piccolo va valutato in funzione della capacità di stare sul mercato e di essere fino in fondo competitivo». La ricerca spiega che quasi i tre quarti delle imprese edili più piccole del Sud si affidano al mercato regionale (in Italia 58,6%) mentre i tre quarti delle imprese più grandi opera in un mercato nazionale ed internazionale (in linea con la media italiana). «C'è però una crescente consapevolezza delle imprese del Sud dell'importanza di operare nei mercati internazionali. Una impresa su 3 nel Sud prevede una crescita del fatturato nei mercati esteri. Dato maggiore rispetto alla media nazionale (21%, analogo al dato campano)», puntualizza Srm. E, sottolinea che il sistema del credito, nella fattispecie la più grande banca italiana, è già pronta a sostenere questa dinamica. E l'innovazione tecnologica? Se si osserva in particolare quella basata sulle tecnologie digitali, «grazie all'ibridazione della sfera materiale con quella immateriale e alla possibilità di incrociare prossimità e distanza» si ricava che «seppur in fase embrionale e nonostante la presenza di eterogeneità tra le aree dell'Italia, il divario tra Nord e Sud verso un settore edilizio innovativo ed eco-sostenibile non appare così ampio». La sfida del futuro è dunque sui materiali innovativi e soprattutto sulla rigenerazione urbana, tema che come osserva, ha enormi riflessi di natura sociale, tutti strategici in funzione di una nuova qualità della vita nelle città. Dice Srm: non solo «riqualificazione del patrimonio costruito» realizzata tramite il recupero fisico-spaziale ed urbanistico-edilizio, «ma anche trasformazione sociale dei contesti urbani, soprattutto delle aree più marginali come è stato riconosciuto anche nell'ambito del Pnrr».