Inps, arriva la piattaforma Siisl per la ricerca di lavoro: grazie all'intelligenza artificiale incrocia domande e offerte

Applicare l'intelligenza artificiale alla ricerca del lavoro, incrociando domanda e offerta. È così che funziona la nuova piattaforma Siisl (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa), istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gestita dall'Inps. L'Ai viene applicata in via sperimentale ai beneficiari del Supporto Formazione e lavoro (SFL) e dell'Assegno di Inclusione (ADI), che accedono alla piattaforma nel percorso di attivazione lavorativa, per trovare le offerte di lavoro più consone rispetto al proprio profilo professionale.

Come funziona

Il Sistema è in grado di calcolare un “indice di affinità” delle offerte di lavoro presenti su Siisl rispetto a ciascun curriculum vitae.

La ricerca del lavoro

«Con l'applicazione dell'AI - afferma il Direttore Generale dell' Inps, Vincenzo Caridi - il sistema voluto dal Ministro Marina Calderone mette a disposizione dei cittadini e delle Agenzie per il lavoro un potente strumento che facilita la ricerca concreta di un'occupazione. I prossimi passi che faremo, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, Sviluppo Lavoro Italia e Inapp, saranno orientati al miglioramento del matching e della qualità dei corsi di formazione attraverso l'utilizzo delle mappe aggiornate delle competenze, applicate a livello nazionale ed europeo (es. Atlante, Esco) e attraverso il confronto tra le competenze richieste dal mercato e quelle oggetto dell'offerta formativa».