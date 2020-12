Le donne come occasione di sviluppo per il Sud Italia. Questo il tema al centro dei dibattito online, promosso da Intesa Sanpaolo, dal titolo «l ruolo delle donne nello sviluppo del Sud Italia. Consapevolezza e valorizzazione del talento femminile per supportare la crescita economica e sociale del territorio». Per Rosa Grimaldi, dell'Università di Bologna, «la situazione di svantaggio del ruolo delle donne al sud è in parte riconducibile al tema dei valori. Coltivare il talento femminile significa lavorare sull'approccio, sull'atteggiamento delle persone. Per cercare di fare emergere la consapevolezza che il futuro può essere più florido del presente e perché prevalga un atteggiamento di costruzione e non di rassegnazione».

«Il mondo del turismo ha un tasso di presenza femminile generalmente molto più alto, quello termale in particolare ha un tasso che va oltre il 65% - ha aggiunto Marina Lalli Amministratore Unico Terme Margherita di Savoia - Un'inclusione maggiore delle donne nel mondo del lavoro c'è e c'è anche al Sud. Per fare impresa al Sud bisogna superare prima il pregiudizio delle donne che fanno impresa, ma nonostante tutto è una situazione che troviamo più spesso, perché essendoci meno possibilità di lavoro quando la donna crede nella sua idea tende ad andare avanti di sua iniziativa. Riuscire a mettere le donne in campo produttivo significa anche riuscire a dare una sorta di turbo allo sviluppo del Sud del nostro Paese ed è quello che dobbiamo riuscire a fare in particolare in questo periodo problematico dove si calcola che c'è stata una perdita del 2,8% solo al sud e quindi c'è questa necessità».

«I numeri sulla partecipazione al lavoro femminile sono abbastanza spaventosi, in tanti campi l'Italia ha delle debolezze sul capitale umano rispetto all' Europa e il sud ha una debolezza rispetto all'Italia. E sono il prodotto di fenomeni strutturali e storici e bisogna affrontarli con una capacità di iniziativa commisurata all'emergenza - ha concluso Lucrezia Reichlin, presidente Fondazione Ortygia Business School e Professore di Economia alla London Business School - Servono politiche che hanno tante facce, la scuola ha un ruolo centrale e per questo la nostra fondazione si vuole impegnare sempre di più sulla scuola».

