Il laboratorio ESG di Intesa Sanpaolo a sostegno del settore aereospaziale campano: «ricerca e innovazione sono la chiave»

Il laboratorio ESG di Intesa Sanpaolo, lanciato nel 2022 e nato per migliorare il profilo di sostenibilità delle imprese verso investimenti ed obiettivi in progetti di economia sostenibile, digitale e circolare grazie alla collaborazione con importanti partner locali, dedica una giornata di approfondimento al settore aerospaziale campano, sempre più distintivo nel panorama nazionale e capace di creare valore aggiunto all’economia della Campania per 880 milioni, e dell’intero Mezzogiorno, superando il miliardo e mezzo di euro.

La riflessione sulla Space Economy tra sostenibilità, sfide tecnologiche e opportunità, si è svolta nei locali di Talent Garden, in via San Giacomo a Napoli.

«L’accordo con il Distretto Aerospaziale della Campania, siglato poco più di un anno fa, rafforza ulteriormente il nostro supporto per accelerare la crescita dell’intera filiera del comparto – spiega Giuseppe Nargi, Direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo - La collaborazione con il DAC permette infatti di favorire i processi di sviluppo tecnologico e di internazionalizzazione delle imprese della Space Economy attraverso nuovi strumenti finanziari, studiati per rispondere efficacemente alle loro esigenze. E mi fa piacere ricordare che il nostro Gruppo ha accordato appena un anno fa un finanziamento di due milioni di euro all’azienda campana Space Factory, nata come start-up nel 2015, per il completamento e lo sviluppo del minisatellite Irenesat-Orbital, e per i servizi in orbita per esperimenti scientifici.

Abbiamo contribuito così alla realizzazione di un progetto per la Campania, che oltre al valore scientifico in sé, può rappresentare anche un’occasione di rilancio per l’economia e l’occupazione nel nostro territorio».

Uno slancio, quindi, ad un settore in forte espansione che genera innovazione e ricerca: «La Space economy comprende diversi settori economici che vanno dall’esplorazione alle tecnologie, alle applicazioni, ai prodotti e servizi che nascono dall’ambito spaziale e che possono avere diversi impieghi nella vita di tutti i giorni. La Ricerca e l’innovazione tecnologica, riconosciute in generale come principali leve competitivie, rappresentano in questo specifico ambito un fattore imprescindibile per lo sviluppo».