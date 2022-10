Intesa Sanpaolo: al via a Napoli i nuovi corsi di formazione gratuiti per giovani 18-29 anni

Dopo il successo delle prime edizioni, tornano a Napoli i corsi di formazione gratuiti del programma Giovani e Lavoro di Intesa Sanpaolo e Generation Italy volto a formare giovani in cerca di opportunità e ad accompagnarli verso il mondo del lavoro. Ha già preso il via il corso per sviluppatore Java e il 2 novembre partirà quello per sviluppatore Salesforce. In Campania, il programma Giovani e Lavoro ha coinvolto 530 studenti e studentesse, divisi in 29 classi di formazione e conta su una rete di oltre 200 aziende interessate alle potenziali assunzioni. Il tasso di assunzione per le classi di formazione terminate nel 2021 è superiore all’80% (dati al 31/12/2021).

I corsi sono aperti a ragazzi e ragazze di un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e sono gratuiti. Nessuna competenza pregressa è richiesta per accedere né titoli di studio afferenti all’area informatica, solo il superamento di un test online, accessibile dal sito di Generation Italy e un colloquio motivazionale.

Entrambi i corsi sono strutturati in quattordici settimane, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00. Tutti i costi del progetto, inclusi quelli dell'individuazione dei candidati e dell’erogazione dei corsi di formazione, sono coperti da Intesa Sanpaolo, rendendone la fruizione gratuita per partecipanti e aziende.

Al termine della formazione, ogni partecipante ha l’opportunità di incontrare aziende del territorio campano interessate al profilo professionale acquisito durante il percorso.

Il programma Giovani e Lavoro, partito nel 2019, è finalizzato a far incontrare offerta e domanda di lavoro nei settori più richiesti ovvero Hi-Tech (Java e Salesforce), industria meccanica di precisione (Cnc), vendite, alberghiero e ristorazione. Ai giovani è offerta la formazione gratuita finalizzata allo sviluppo di competenze tecniche, attitudinali e comportamentali (soft skills). Alle aziende garantisce un bacino di persone formate per soddisfare le loro richieste. A oggi ha formato oltre 2700 giovani in tutta Italia, sulla base delle reali esigenze di oltre 2200 aziende.

Il progetto Giovani e Lavoro rientra nell’impegno Esg di Intesa Sanpaolo a favore della crescita del Paese, un impegno che si declina con grande attenzione verso i giovani, il diritto all’istruzione, la formazione e l’accesso al mondo del lavoro.