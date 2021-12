Irpef, calcolo e scaglioni: arriva il taglio. Prorogato il bonus Tv e 100 euro al mese per i redditi bassi

Il taglio delle tasse concordato tra il governo e i partiti di maggioranza ha finalmente preso forma. Ieri è stato depositato in Senato il maxi emendamento che, tra le altre cose, recepisce il taglio da cinque a quattro delle aliquote fiscali. E fino qui tutto come previsto. I nuovi scaglioni saranno del 23% per i redditi fino a 15 mila euro, del 25% per quelli fino a 28 mila euro, del 35% fino a 50 mila euro e del 43% per quelli superiori a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati