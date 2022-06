«Un caffè con il Csf», online il forum su istruzione e formazione professionale

Far entrare i ragazzi nel mondo del lavoro, preparandoli nei settori “giusti”, dove ci sono maggiori opportunità. Una sfida decisiva, una occasione di crescita. In grado di fronteggiare, con potenza, la disoccupazione diffusa soprattutto al Sud, quindi contrastare il fenomeno della criminalità organizzata che arruola i giovani come nuove leve, e consentire la ripresa del turismo rimasto senza personale qualificato. La formazione, che alterna scuola e lavoro, diventa centrale.

Ne parliamo oggi a «Un caffè con il Csf» con diversi esperti: Tommaso Marrone, direttore del Csf, Carmela Libertino, dirigente scolastico dell'istituto alberghiero Cavalcanti, il consulente del lavoro Enrico Carrieri, Pietro Fusella, consigliere di Federalberghi Napoli, Alessandro Condurro, amministratore delegato dell'Antica pizzeria Michele in the world.