Ita e Certares Management Llc: di che cosa si occupa il fondo americano alleato di Delta, Air France e Klm

Alleato di Air France - Klm - Delta nella corsa all'acquisto di Ita, il fondo americano Certares Management LLC è stato fondato nel 2012 da Greg O’Hara, senior managing director e ceo, a New York, dove mantiene la sede principale in Madison Avenue dopo avere aperto uffici anche in Lussemburgo e a Milano, quartier generale per l'Europa. Certares è leader negli investimenti in società del settore turismo e viaggi gestendo inoltre a sua volta fondi di altri private equity, private credit e real estate.

E' già presente nella compagnia di noleggio auto Hertz Corp e in Liberty Tripadvisor Holdings, American Express, Global Business Travel e Internova (agenzie viaggi di lusso)

Ita non è la prima compagnia aerea di cui occupa: Certares nel portafoglio di credito ha anche la compagnia Latam (già Lan Airlines), società cilena di Santiago del Cile e tra le fondatrici di Latam Airlines Group, il più vasto schieramento di compagnie aeree dell'America Latina.

Greg O'Hara

Michael Gregory O’Hara, Mba alla Vanderbilt University (Tennessee) e laurea alla Waterloo University (Ontario), prima di fondare Certares è stato responsabile degli investimenti al JPMorgan Chase’s Special Investments Group. Greg O'Hara fa parte del board di, fra gli altri, American Express Global Business Travel, Hertz Global Holdings, Liberty TripAdvisor Holdings.