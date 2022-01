Ita, Msc affianca Lufthansa per la maggioranza: l’offerta è sul tavolo del Tesoro

Msc e Lufthansa scendono in campo per Ita. Il gruppo crocieristico guidato da Gianluigi Aponte ha annunciato a sorpresa di voler acquistare una quota di maggioranza della compagnia tricolore insieme al colosso tedesco. Un'offerta presentata al Tesoro che dovrebbe comunque restare con una partecipazione. «Msc - dice un comunicato ufficiale - si pone l'obiettivo di realizzare una partnership con il governo italiano e la compagnia Lufthansa come...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati