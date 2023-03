Italia-Usa, AmCham e Console con le aziende di successo

AmCham incontra le aziende di successo che hanno rapporti negli Stati Uniti insieme alla console Tracy Roberts- Pounds. L'evento è stato organizzato dal dottor Massimo Petrone, responsabile per la Camera in Campania.

All'iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, Angela Natale, vicepresidente nazionale per la Camera nonché numero uno di Boeing per Italia e Sud Europa; il presidente dell'Unione Industriali Napoli Costanzo Jannotti Pecci; Giancarlo Arra, vicepresidente Sbarro Health Research Organization, Antonio Giacomini, ceo Innovaway, il console per gli affari politici economici e commerciali Charles Lobdel; Giuseppe Alfano Tres Energia; Guido Bourelly Bourelly group; Umberto Caccioppoli della Fides;Giancarlo Carriero dell'Hotel regina Isabella; Giuseppe Esposito EP; Ennio Giardino di Med Caffè, Fulvio Citaredo Pierrel s.P.a, Davide Rosiello biovix, Federico Tammaro cfo del Cira; Virna Velledo Di Mauro Packaging, Giovanni Capilongo hotel le Agavi di Positano, Guido Fiorentino dell’hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, Caterina Meglio di Materias.