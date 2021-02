Italian Export Forum, la terza edizione degli Stati Generali fa tappa a Marsala

Riparte da Marsala, dal 24 al 26 settembre 2021, l’Italian Export Forum ovvero la terza edizione degli Stati Generali dell’Export. Ad annunciarlo è il presidente nazionale del Forum Italiano dell’Export, Lorenzo Zurino dopo un incontro con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ed il sindaco di Marsala Massimo Vincenzo Grillo.

«Sono certo – ha affermato Zurino – che la Città e la Regione ci accoglieranno e accoglieranno al meglio i tanti ospiti che ci faranno l’onore della loro presenza. Proprio in questi ultimi giorni ho avuto il piacere di parlarne con Alfonso Dolce che da Ceo di Dolce & Gabbana e siciliano Doc, ha molto caldeggiato la scelta siciliana».

Zurino anticipa che l’edizione siciliana sarà nel segno dei «Florio – Maestri Mercanti del Made in Italy ed imprenditori Italiani ai quali dobbiamo tanto, della nostra presenza sui mercati internazionali» nonché di Dubai Expo che si terrà nell’Emirato di Dubai dal prossimo ottobre.

Quanto alle prospettive dell’export italiano Zurino evidenzia che «gli economisti stanno confrontando il blocco dovuto alla attuale pandemia con la Grande Depressione degli anni '30 e la crisi finanziaria del 2008-2009 e le stime indicano che, nel solo 2020, in alcuni settori, come quello della moda, si è verificato un aumento della disoccupazione oltre il 30%. Non possiamo permetterci tempo da perdere, – dichiara Zurino – ogni secondo perso è una partita Iva che chiude, e quindi famiglie che soffrono. Un ciclo vizioso al quale dobbiamo porre un fermo, con dedizione e passione, ma soprattutto ritornando alla competenza. Ritornando alle capacità, ritornando a lavorare tutti, insieme, in un’unica direzione».

Nel board dell’Italian Export Forum presieduto da Lorenzo Zurino sono presenti imprenditori e professionisti dell’internazionalizzazione tra i quali Andrea Benetton, Giordano Riello, Antonio Casillo e Francesco Corbello, strategic partner del Governo di Dubai.

