Sostenibilità, nasce il primo Osservatorio per Pmi lanciato da Kpmg e Tecno

Trasferire alle imprese il valore della sostenibilità e fare emergere la loro posizione rispetto al mercato: da queste premesse nasce il primo Osservatorio Esg per le Pmi italiane lanciato da Kpmg e Tecno.

Il progetto di ricerca condotto in collaborazione con l’Ucl di Londra, si propone definito un metodo scientifico di valutazione, di focalizzare l’attenzione sullo stato di salute delle Pmi italiane rispetto all’attuale processo di transizione sostenibile.

L’osservatorio è stato presentato alla stampa a Napoli, presso la sede storica del gruppo Tecno di Palazzo Ischitella. Al tavolo dei relatori Marco Maffei, partner Kpmg, Paolo Taticchi, professore Ucl e Giovanni Lombardi presidente gruppo tecno.

«Il ruolo sociale delle aziende è uno dei grandi temi dell'agenda 2030, Tecno ha creato negli anni un rapporto consolidato con il mondo della formazione e della ricerca. Inaugurare l'Osservatorio Esg con Kpmg significa conciliare il nostro impegno con quello che da anni è il core business Tecno: guidare le Pmi nella creazione di valore attraverso un processo di trasformazione sostenibile e digitale fatto di servizi SustainTech», ha dichiarato il presidente di Tecno Lombardi.

«Questo accordo persegue l’obiettivo principale del polo della sostenibilità: creare un ecosistema di partner per guidare le Pmi, l’asse portante del sistema economico nazionale, in un percorso virtuoso».

«La transizione verso modelli di creazione di valore sostenibile è senza dubbio la sfida attuale più importante e complessa per le imprese italiane. Il tessuto economico italiano è caratterizzato da Pmi che si trovano, nell’attuale congiuntura, a non poter più posticipare l’adeguamento di strategie, processi ed investimenti alle tematiche materiali in ambito Esg.

Kpmg da anni supporta grandi imprese e Pmi nell’affrontare la sfida della sostenibilità; sono particolarmente orgoglioso, quindi, di mettere a fattor comune la nostra esperienza ventennale di Kpmg in questo settore con quella di due partner d’eccellenza come Ucl e Tecno per dare vita ad un progetto ambizioso che possa fornire alle imprese ed al mercato informazioni puntuali ed esaustive circa il posizionamento raggiunto dalle Pmi in Italia verso la transizione sostenibile», ha chiarito Marco Maffei.

Kpmg e Tecno, nel ruolo di promotori e finanziatori del progetto, sostengono l’attività sponsorizzando un posto di «assistente alla ricerca» presso l’Ucl school of management di Londra. Il ricercatore selezionato lavorerà alla definizione dei parametri di valutazione per lo studio sulle Pmi sotto la guida del Prof. Taticchi.

«In un momento in cui la transizione sostenibile diventa un elemento caratterizzante l'evoluzione delle attività di impresa, questo osservatorio permetterà di studiare il livello e le modalità di engagement delle piccole e medie imprese, fornendo quindi dati importanti ai policy makers, alle aziende ed alle associazioni di settore», ha spiegato il prof. Taticchi.