L'Agrifood campano tra innovazione e tradizione al "Caffè con Csf" in diretta alle 13

In questa speciale puntata del nostro Caffè con il CSF, parleremo di uno dei settori più importanti nella filiera produttiva della regione Campania, quello agro-alimentare. Un mondo in continua espansione, dove tradizione, tipicità ed eccellenza, devono riuscire a convivere e sposare tecnologia ed innovazione, non solo per riuscire a vincere le difficili sfide di un mercato sempre più globale, ma soprattutto quelle imposte dai profondi cambiamenti climatici che stanno radicalmente cambiando i nostri territori.

Una partita importantissima che si gioca e si vince tutta sul campo delle competenze e della formazione, dove da una parte bisognerà preservare il buon saper fare di una volta, garanzia di qualità e tradizione, e dall'altra innovare i processi produttivi, in modo da ottimizzare le risorse e prservare l'ambiente.

Fulvio Scarlata, giornalista de Il Mattino, con Tommaso Marrone, ceo del CSF Centro Servizi e Formazione, ne parleranno in diretta domani alle 13 con Antonio Galeota, responsabile commerciale vendite Italia O.P. Campania Patate e Crisps4all, Ernesto Montanara, amministratore delegato del La Montanara spa, Giovanni Russo, direttore del La Rosina conserve