Auto elettriche, le incognite della svolta green: tempi, colonnine, costi e batterie

Ma davvero è possibile non produrre più auto con motori endotermici (benzina, gasolio, gas) entro il 2035? Sì, no, forse... Per arrivare a una produzione completamente non endotermica abbiamo 12 anni, un periodo parrebbe - idoneo per fare investimenti in tutta la lunga filiera dell'auto e prepararsi. Ora è chiaro o dovrebbe esserlo che non è proprio così semplice: che non si cambia solo il motore di un'auto ma tutto l'insieme dei materiali,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati