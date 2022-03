L'azienda italiana «Time Vision» nel ranking europeo del Financial Times e Statista

Aumento di fatturato e di organico. Sono cinque i criteri che hanno decretato l’inserimento di Time Vision nel ranking europeo del Financial Times e Statista delle 1.000 aziende in crescita del 2021. Il riconoscimento della prestigiosa testata economica internazionale ha ufficialmente riconosciuto in Time Vision una delle 1.000 «Fastest Growing Companies» europee dello scorso anno. Ma quali sono stati, dunque, i fattori che hanno portato all’inserimento di Time Vision nel ranking europeo?

APPROFONDIMENTI IL PROGRAMMA Programmi spaziali, 15 milioni di euro con InCubed+: il rilancio... L'INIZIATIVA Napoli, a Fuorigrotta murales da record che assorbe le particelle... L'ECONOMIA Intesa Sanpaolo promuove le Pmi campane all'estero con Smart...

Sono cinque, come detto, le motivazioni che hanno collocato l’azienda campana al 550esimo posto in classifica: un fatturato che, dal 2017 al 2020, è cresciuto in modo esponenziale, con un aumento di oltre il 700%. Un incremento che, come specificato dalla nota del Financial Times, è principalmente organico (ed è questo un altro parametro considerato). Ad essere premiata, però, c’è anche l’indipendenza di Time Vision, ossia il fatto di non essere una succursale territoriale di una multinazionale, e di avere come quartier generale uno dei 33 Paesi europei. Analizzando, inoltre, nel dettaglio la classifica del Financial Times, emergono ulteriori dettagli: Time Vision, infatti, è una delle 253 aziende italiane ad entrare in classifica.

E proprio l’Italia, come riporta il comunicato stampa, è il Paese europeo con il maggior numero di imprese cresciute velocemente. La seconda specifica viene dal settore di appartenenza, e cioè l’educazione, ossia la formazione. In questa ulteriore classifica, Time Vision rientra nella top 14 delle aziende europee che si occupano di formazione. Solo pochi mesi fa Time Vision è stata inserita in un’altra classifica speciale, de Il Sole 24 Ore: ossia «Leader della Crescita», e cioè la classifica delle migliori 450 imprese della penisola che avevano avuto il ritmo di crescita più sostenuto. «Un doppio riconoscimento - commenta al riguardo Andrea Ricciardiello, direttore Time Vision - che, per Time Vision, ha un significato importante, perché arriva proprio nell’anno in cui l’azienda festeggia i suoi primi 20 anni di attività nel campo della formazione e del lavoro».