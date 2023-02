L'esplosione del turismo a Napoli e in Campania: potenzialità e problemi in diretta nel Caffé con Csf

Sono tanti gli scrittori, i poeti, ma anche attori e cantanti che hanno scritto e parlato di Napoli e dei napoletani. Nello scegliere il titolo di questa nostra puntata dedicata al turismo e alla città dei "mille colori", abbiamo preso in prestito una frase pronunciata da Marco Masini, nella presentazione della tappa partenopea del suo tour.

Quella stessa città che il grande Eduardo definiva un paese curioso, un teatro antico sempre aperto, dove nasce gente che senza preparazione scende per strada e sa recitare. Insomma, Napoli e la Campania sono uniche e impareggiabili. Sin dall'antichità, meta ambita ed apprezzata di turisti provenienti da tutto il mondo hanno lasciato, in ognuno di loro, un ricordo indelebile che si sono poi portati nel cuore e nell'anima.

𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶' 𝟭𝟬 𝗳𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟯, 𝙁𝙪𝙡𝙫𝙞𝙤 𝙎𝙘𝙖𝙧𝙡𝙖𝙩𝙖 de 𝐈𝐥 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐢𝐧𝐨 e 𝙏𝙤𝙢𝙢𝙖𝙨𝙤 𝙈𝙖𝙧𝙧𝙤𝙣𝙚 del 𝐂𝐒𝐅, ci condurranno con i loro ospiti in un viaggio attraverso i mille vicoli di una città che brulica di vita e di storia, attraverso i padiglioni del primo polo industriale in Italia, lì dove nel sangue è stata repressa la prima manifestazione sindacale del nostro paese, lungo il binario borbonico della prima tratta ferroviaria italiana, la Napoli-Portici.

Scopriremo com'è cambiata l'impresa del turismo e dell'ospitalità nella nostra regione e, soprattutto, a Napoli. Quali sono i servizi richiesti da chi sceglie le nostre città per le proprie vacanze. Quali sono ancora le domande a cui dovranno trovare risposta imprenditori e politici per dare ulteriore impulso al comparto turistico. Quali sono le competenze necessarie per riuscire a valorizzare non solo questo immenso patrimonio storico, culturale e paesaggistico, ma anche lo straordinario potenziale delle periferie.

Proveranno a rispondere a queste e a tutte le vostre domande:

🚂 𝙊𝙧𝙚𝙨𝙩𝙚 𝙊𝙧𝙫𝙞𝙩𝙩𝙞, direttore del 𝗠𝘂𝘀𝗲𝗼 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗼𝘃𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗮𝗿𝘀𝗮

🚂 𝘼𝙣𝙜𝙞𝙤𝙡𝙚𝙩𝙩𝙤 𝘿𝙚 𝙉𝙚𝙜𝙧𝙞, amministratore della 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗲𝗰𝘁𝗮 e fondatore della 𝗕𝗼𝗿𝘀𝗮 𝗠𝗲𝗱𝗶𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝗲𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼

🚂 𝙈𝙖𝙧𝙘𝙤 𝙕𝙪𝙥𝙥𝙚𝙩𝙩𝙖, General Manager del 𝗚𝗼𝗹𝗱 𝗧𝗼𝘄𝗲𝗿 𝗟𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 𝗛𝗼𝘁𝗲𝗹

🚂 𝙁𝙖𝙗𝙧𝙞𝙯𝙞𝙤 𝙙𝙚 𝙇𝙚𝙡𝙡𝙖, proprietario del 𝗕&𝗕 𝗧𝗼𝗹𝗲𝗱𝗼𝗦𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻.