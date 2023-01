«La cucina che ci piace», live dalle 13 il forum del Caffè con il Csf

Alain Ducasse scriveva che la cucina è una storia d'amore, in cui ci si innamora prima dei prodotti e subito dopo delle persone che li cucinano. Sin dall'antica Roma sono sempre esistiti dei posti in cui la gente poteva sedersi, da sola o in compagnia, per bere e mangiare i piatti preparati da un grande cuoco. Del resto, che sia in taverna, trattoria, osteria, pizzeria, ristorante o pub, molto probabilmente, non esiste una storia d'amore che non sia iniziata con un invito a cena.

Venerdì 27 gennaio alle ore 13, Fulvio Scarlata de Il Mattino e Tommaso Marrone del CSF, ci condurranno con i loro ospiti in un viaggio attraverso i fuochi e le cucine della nostra regione alla scoperta non solo di nuove ricette o piatti, ma anche di nuovi modi di fare ristorazione in un paese dalla grandissima tradizione culinaria.

Scopriremo come l'arrivo della Pandemia, ha colpito e cambiato radicalmente il mondo della ristorazione.

Quanto sono cambiate le nostre abitudini e quanto queste hanno finito con l'influenzare le scelte dei ristoratori, nel tentativo di trovare risposte efficaci alle sfide di un mercato in continua e rapida evoluzione.

Proveranno a rispondere a queste e a tutte le vostre domande:

👨‍🍳 Franco Manna, presidente di Galleria Navarra - Rosso Pomodoro

👨‍🍳 Giovanni Della Corte, ideatore e ceo delle pizzerie Johnny Take Ué

👩‍🍳 Giovanna Perna, titolare degli Old Wild West di SMCV e Salerno

👩‍🍳 Rosanna Rachiglio, titolare del ristorante Syncronia a Salerno

👨‍🍳 Luigi Costigliola, chef e titolare di Hosteria Bugiarda