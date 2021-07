Advanced Logistics for Aerospace, la napoletana Ala quotata in Borsa

ALA - Advanced Logistics for Aerospace, operatore di Napoli leader nel settore dei servizi di logistica integrata e di distribuzione di prodotti e componentistica destinati all’uso nel campo aeronautico e aerospaziale, sia in ambito civile che nel settore della difesa, e in altri settori quali la produzione energetica, l’oil & gas, il ferroviario, il navale e l’industria generica, ha ricevuto nei giorni scorsi l’ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni sul segmento AIM Italia di Borsa Italiana.

L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie è fissato per domani martedì 20 luglio 2021. L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento istituzionale rivolto esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, di complessive numero 2.500.000 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 25 milioni di euro.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in 10,00 euro cadauna, con una capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 90,3 milioni di euro e un flottante previsto pari al 20,3% (23% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).