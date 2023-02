La nautica tra cantieri, lusso e la ricerca dei posti barca nel forum Il Caffè con il Csf

La Nautica dal 2013 è uno dei settori maggiormente in crescita nel nostro paese. Il 2022 ha chiuso ancora una volta con un incremento a doppia cifra, dopo l'eccezionale risultato del 2021. Nello specifico, il segmento dei superyacht ha confermato un portafoglio ordini già acquisito da due a quattro anni in base alla tipologia di prodotto e al cantiere. Nella fascia medio alta della vela e del motore la produzione 2023 risulta essere già allocata e si lavora con consegne per il 2024.

𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶' 24 𝗳𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟯, 𝙁𝙪𝙡𝙫𝙞𝙤 𝙎𝙘𝙖𝙧𝙡𝙖𝙩𝙖 de 𝐈𝐥 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐢𝐧𝐨 e 𝙏𝙤𝙢𝙢𝙖𝙨𝙤 𝙈𝙖𝙧𝙧𝙤𝙣𝙚 del 𝐂𝐒𝐅, ci condurranno con i loro ospiti in un viaggio in mare a bordo di lussuose imbarcazioni da sogno alla ricerca di una marina che a Napoli ancora non c'è.

Scopriremo così, citando una vecchia telenovela degli anni '80, che anche i ricchi piangono. Infatti questa grande crescita del settore, rischia addirittura di arrestarsi, per due fattori che ne rallentano lo sviluppo. Da una parte la carenza di posti barca, soprattutto nel napoletano dove da Castellammare a Pozzuoli, non esistono marine, e dall'altra la crescente difficoltà di reperire le maestranze necessarie per poter rispondere alla crescente necessità di monodopera necessaria non solo alla produzione di nuove barche, ma anche di manutenzione e ristrutturazione del parco barche esistente.

Proveranno a rispondere a queste e a tutte le vostre domande:

🛥 G𝗘𝗡𝗡𝗔𝗥𝗢 𝗔𝗠𝗔𝗧𝗢 - presidente Associazione Filiera Italiana della Nautica (𝗔𝗙𝗜𝗡𝗔), organizzatore del 𝗡𝗮𝘂𝘁𝗶𝗰𝗦𝘂𝗱 e di 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝗿𝗲 a Napoli, del salone nautico di Bologna e dei cantieri ItaliaMarine.

🛥 𝗥𝗢𝗦𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗨𝗥𝗜 - proprietario della 𝗕𝗹𝘂 𝗘𝗺𝗺𝗲 𝗬𝗮𝗰𝗵𝘁𝘀

🛥 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗧𝗜𝗡𝗢 𝗚𝗔𝗟𝗟𝗢𝗭𝗭𝗜 – Presidente 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮 𝗱’𝗔𝗿𝗲𝗰𝗵𝗶 𝗦𝗽𝗔