La società Iniziativa advisor finanziario per la quotazione di Airtime a Euronext

Ancora un importante risultato raggiunto dalla società INIZIATIVA (www.iniziativa.cc) che ha assistito, nel ruolo di financial advisor, il gruppo Airtime Partecipazioni S.p.A. nella quotazione a Parigi su Euronext, il principale mercato finanziario e borsa valori pan-europea dell'Eurozona con più di 1.300 titoli quotati per un valore di circa 3.600 miliardi di euro di capitalizzazione di mercato.

Airtime Partecipazioni controlla un gruppo di aziende ad alto contenuto tecnologico, con un particolare focus sulle Telco. La sua missione è sviluppare opportunità di business guidate da un'elevata prospettiva di innovazione. Nel 2020 ha conseguito un fatturato consolidato di 134 milioni di euro con una consolidata presenza nel mercato europeo e in quello Usa. Il titolo ha capitalizzato il primo giorno € 27,5 milioni ma potrebbe raggiungere i 57 milioni entro il termine della settimana con un collocamento riservato ad investitori istituzionali.

INIZIATIVA si dimostra ancora una volta un Advisor in grado di contribuire in maniera concreta e sostanziale nell’affiancare i processi di sviluppo delle imprese con competenze assolutamente distintive sulle medie imprese e sulle imprese innovative e tecnologiche.

Si tratta, infatti, della prima quotazione su Euronext attuata da un advisor con una consolidata presenza nazionale e una proiezione internazionale ma con l'headquarter orgogliosamente mantenuto a Napoli.

Il Team di lavoro, coordinato dal Partners e coordinatore dell’ufficio di Roma Rosario De Maio, ha affiancato gli azionisti ed il management della Airtime in tutto il processo di costruzione del listing impostando con un lavoro di consulenza direzionale abbinato all’attività di Advisor finanziario dell’operazione.

«L’ammissione alla negoziazione delle Azioni della Airtime Partecipazioni S.p.A. - spiega De Maio - è per il team di INIZIATIVA motivo di grande soddisfazione professionale, avendo in questi anni affiancato nel loro processo di crescita e di consolidamento gli azionisti di quella che si dimostra sempre più una grande e importante realtà basata in Italia ma presente a livello globale nel comparto dell’innovazione tecnologica nelle telecomunicazioni e nel fintech».

Un risultato che conferma la capacità di INIZIATIVA di supportare i processi di scale up delle imprese con servizi altamente specialistici integrati con un approccio strategico “su misura” allo sviluppo delle singole realtà imprenditoriali.