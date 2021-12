Da Aidacon vittoria legale per i lavoratori pubblici: ferie non godute vanno pagate

Importante sentenza del Tribunale di Napoli in favore dei lavoratori del pubblico impiego. E’ quanto emerge da una sentenza depositata in favore di un dipendente di una nota ed importante azienda sanitaria partenopea, il quale si era rivolto all’avvocato Annalisa Castiello, legale di “Aidacon consumatori”, in quanto per cause imputabili al datore di lavoro, non aveva usufruito delle ferie maturate prima del pensionamento, perdendo così la possibilità di godersi il meritato riposo e senza ottenere alcun tipo di monetizzazione.

Il Tribunale di Napoli (sezione lavoro, giudice Bonfiglio) con la sentenza n.3328/2021, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell’art.5 del D.L. N.95 DEL 06/7/12 convertita in legge n.135 del 07/8/12 (cosiddetta “spending review”), anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale della Corte di Giustizia Europea in materia, ha accolto la domanda del lavoratore, riconoscendo una indennità finanziaria per le ferie non godute, sottolineando in particolare: “…ne discende che un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto ad un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. Del pari è circostanza irrilevante che il lavoratore abbia fatto o meno richiesta di ferie…”.

Un’altra vittoria legale per Aidacon: “Questa sentenza rappresenta un precedente importante per i lavoratori pubblici – ha spiegato l’avvocato Castiello - in quanto riconosce la monetizzazione delle ferie anche nel settore del pubblico impiego, trattandosi di un diritto irrinunciabile”.