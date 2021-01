Ristori, ministra Catalfo: «In arrivo 1,5 miliardi per l'anno bianco degli autonomi». Inps: 4 mliardi per la cig nel 2020

Risorse per i lavoratori autonomi. La ministra Catalfo annuncia lo stanziamento di un miliardo e mezzo di euro per l'anno bianco.

Cassa integrazione e sgravi, governo lavora a 26 settimane in più. Gualtieri: «Avanti finché necessario»

«Stiamo lavorando al primo decreto attuativo per disciplinare il fondo, istituito in legge di Bilancio, per l'esonero del pagamento dei contributi previdenziali di lavoratori autonomi e professionisti più colpiti dalla crisi. Con il nuovo Dl Ristori rifinanzieremo con un miliardo e mezzo questo fondo per garantire loro un "anno bianco" contributivo». Lo ha detto, secondo quanto riferiscono fonti presenti all'incontro, la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso del tavolo di confronto con le associazioni dei lavoratori autonomi.

Cassa integrazione

L'Inps ha autorizzato nel 2020 oltre quattro miliardi di ore di cassa integrazione per emergenza sanitaria da Covid 19. Lo fa sapere l'Inps sottolineando che nel periodo dal 1ø aprile al 31 dicembre 2020 sono stati autorizzati 4.048,6 milioni di ore di cui: 1.901,0 milioni di cig ordinaria, 1.349,2 milioni per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 798,4 milioni di cig in deroga. Nel mese di dicembre 2020 sono state autorizzate 288,1 milioni di ore (+22,6% su novembre).

