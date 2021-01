Le auto elettrificate sono il 20% del mercato Italia. Nuova 500e prima a dicembre tra le Bev. Suv i più venduti, ma -24% nel 2020

ROMA - Con 221.893 ibride mild/full e 59.894 ricaricabili immatricolate da inizio anno, le auto elettrificate valgono il 20% del mercato. L'attenzione dei consumatori verso le automobili elettrificate, che in futuro avranno meno limitazioni alla circolazione è dunque marcata: da inizio anno, il 64% delle auto ibride ed elettriche sono state acquistate da privati/persone fisiche. Lo rileva l'Anfia in un Focus di approfondimento sul mercato italiano nel 2020. Nel 2020 le auto ricaricabili valgono il 4,4% del mercato nel suo complesso, mentre nello stesso periodo dello scorso anno la loro quota di mercato non raggiungeva l'1% (0,9%). Si amplia la gamma di modelli elettrificati offerti, stimolando l'interesse dei consumatori (privati e società). A dicembre, si assiste ad una buona performance dei modelli ibridi di Fca: Lancia Ypsilon, Fiat Panda e 500 si posizionano, rispettivamente, al secondo, al terzo e al quarto posto. Le versioni plug-in di Jeep Compass e Renegade occupano la seconda e la quarta posizione tra le Phev.

Infine, la versione elettrica della Fiat 500, l'ultima arrivata di Fca sul mercato delle elettrificate, si posiziona al primo posto tra i modelli Bev di dicembre. Tra i segmenti sono i suv a detenere la maggiore quota di mercato (42% per tutte le categorie), con una riduzione del 24% rispetto allo scorso anno, ma comunque inferiore alla riduzione del mercato (-28%). Anche le utilitarie registrano una riduzione: -23%, pur mantenendo una quota di mercato del 22% per il periodo gennaio-dicembre. Seguono le superutilitarie con il 17% di quota di mercato e una riduzione del 34% e il segmento delle medie con una quota del 13% e una riduzione del mercato del 29,5%.

Ultimo aggiornamento: 14:56

