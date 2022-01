Leonardo immobiliare, svolta green all'insegna della sostenibilità

Seppur consci di poter fare poco come privati in un ambito cosi vasto, è importante che si partecipi tutti per promuovere un futuro green.

«La consapevolezza che il cambiamento in tema di sostenibilità deve avvenire in tutti gli ambiti del vivere e del lavorare - ha dichiarato Stefano Mazza founder e Ceo Leonardo immobiliare - ha spinto me è tutto il team Leonardo ad investire sull’argomento, rendendoci in primo luogo consumatori consapevoli, rispettosi dell’ambiente, attraverso semplici comportamenti quotidiani con la natura e la necessità di essere sempre informati rispetto alle opportunità green, e poi naturalmente più attenti alla tutela del lavoro, al rispetto della dignità dell’essere vivente, all’etica e al buonsenso, guardando al domani, come obiettivo per chi verrà dopo di noi».

In considerazione delle generazioni di oggi e di quelle future, l'agenzia ha deciso di ridurre l’utilizzo di plastica usa e getta e il conseguente impatto sull’ambiente. Tutti gli articoli monouso, sono sostituiti con biodegradabili o riutilizzabili, come anche i contenitori riciclabili per il pranzo, mentre per le macchine automatiche di caffè si utilizzano solo articoli compostabili.

Inoltre, sono stati introdotti distributori d’acqua automatici in tutte le zone dedicate al personale per evitare le bottiglie di plastica. Adottando la scelta di utilizzare solo bevande in bottiglie di vetro, che non solo mantengono il gusto autentico del contenuto, ma aiutano anche l'ambiente, riducendo la distribuzione di bottiglie di materiale plastico.

Rilevante è anche l'arredo botanico con le specie Areca, Sanseveria, Pothos, Gerbera, Aglaonema, che possono ossigenare l'aria, depurandola da anidride carbonica e altre sostanze nocive, migliorandone la qualità e abbassando l’inquinamento, attraverso la fotosintesi clorofilliana che permette di assorbire anidride carbonica rilasciando ossigeno e neutralizzando le sostanze organiche volatili nocive.

Leonardo immobiliare sensibile alla sostenibilità e a ridurre ogni spreco parte dal concetto che adottare come singoli individui, stili di vita più etici e rispettosi dell’ambiente si ha la base, ma che anche in ufficio sono tanti i comportamenti scorretti da modificare, portando benefici all’ambiente e risparmi per l’azienda. Per esempio con un approccio paperless, riducendo il più possibile l’uso del cartaceo e quando ciò non è possibile optare per carta ecologica riciclata oppure riutilizzando vecchi fogli scritti solo su un lato ed ancora fornendo ai clienti documentazioni on line.

Senza prescindere dal risparmio energetico con l'installazione di sensori, lampade led o limitatori di flusso d'acqua che evitano inutili sprechi e contribuiscono ad accrescere la consapevolezza ecologica anche nei più piccoli, con attività di divulgazione civica nelle scuole e comunicazioni dedicate sui social dell’azienda.