Ora che la pandemia morde meno, l'urgenza è di trarre benefici dalla ripresa del mercato aeronautico. Le compagnie aree di tutto il mondo stanno infatti registrando numeri in ascesa per cui Leonardo ha annunciato di voler agganciare questo momento positivo con l'avvio di «Nemesi», il progetto di digitalizzazione e automazione totale del suo impianto di aerostrutture più grande del Paese, lo stabilimento di Pomigliano.

Qui si svolgono attività strategiche, dall'ingegneria avanzata all'alta ricerca tecnologica, dalla realizzazione di fusoliere degli aerei Atr a quella di alcuni componenti per i grandi velivoli commerciali Boeing 767 e 787. Intanto i lavori per la «fabbrica del futuro» sono partiti, lo ha comunicato l'azienda. Il piano di investimenti prevede una spesa di 300 milioni fino al 2025. «Nemesi» ha l'obiettivo della massima velocità dei processi produttivi e della massima qualità del prodotto. La riduzione degli sprechi e la trasformazione in chiave ecologica di tutte le attività industriali sono le altre caratteristiche del progetto. Per esempio il nuovo investimento consentirà di azzerare l'uso della carta. Il che non è poco, basti pensare che ogni mese una fabbrica del genere, che conta oltre 2500 addetti, consuma tonnellate di carta. Non è finita. Il progetto «Nemesi» sta interessando anche l'altro impianto del gruppo Leonardo, quello di Nola, 700 addetti, dove si realizzano le parti di fusoliera degli aerei di linea Airbus, insieme a Foggia e Grottaglie. «Contiamo di completare Nemesi rapidamente. Il progetto si sviluppa su quattro direttrici», spiega l'azienda.

Grazie alla creazione di un «Digital Mock-Up», cioè di illustrazioni realizzate al computer, si potranno semplificare le fasi produttive e gli scali di assemblaggio con riduzione dei costi e dei tempi di produzione. La seconda direttrice è la digitalizzazione e l'interconnessione dei processi di progettazione e produzione attraverso l'introduzione del «Product Lifecycle Management», vale a dire la gestione del prodotto dalla progettazione alla vendita e assistenza, e del «Manufacturing Execution Systems», un sistema informatizzato in grado di controllare la funzione produttiva. I due progetti saranno attuati in «paperless», per la riduzione estrema dell'uso della carta. La terza direttrice è l'automazione nella fabbricazione, assemblaggio e controllo di qualità. Quarto obiettivo: formazione professionale da svolgere al computer per rendere più efficienti ed efficaci i momenti formativi, ridurre le curve di apprendimento e favorire il trasferimento di know-how.

I siti campani di Leonardo guardano dunque al futuro. Ottimisti i sindacati. «La modernizzazione dei processi produttivi è fondamentale nell'industria aeronautica commenta Giuseppe Raso, segretario generale della Fismic di Napoli anche in questo modo si tutelano il consolidamento e lo sviluppo delle produzioni e, di conseguenza, l'occupazione». Mercato in ripresa. Proprio nei giorni scorsi dal G20 di Bali sono arrivate ottime notizie per la fabbrica di Pomigliano. Pechino infatti avrebbe dato il via libera all'acquisto entro il 2035 di 250 Atr.