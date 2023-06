Libero e Virgilio ancora non funzionano: da Aidacon pronta un'azione collettiva

«Per la terza volta in un anno, la seconda in una settimana, i clienti di Libero e Virgilio sono costretti a subire dei pesanti disagi a causa del blocco improvviso dei servizi di posta elettronica. Da giorni gli utenti non possono accedere al servizio di posta elettronica: è un fatto gravissimo - tuona Carlo Claps, presidente Aidacon consumatori – perché il comportamento della società proprietaria dei portali è “recidiva”: infatti disservizi analoghi si sono registrati già a gennaio scorso, impedendo l'accesso a milioni di fruitori. Il malfunzionamento fu considerato un "record", sia per la durata che per il grado di disagio subito».

Visto che i danni arrecati ai consumatori sono enormi, considerando che l’interruzione ha colpito migliaia di professionisti con gravi danni economici e all’immagine professionale, i legali di Aidacon hanno inviato una diffida alla Società proprietaria dei portali, invitandola a ripristinare, nell’immediatezza, tutti i servizi interrotti ingiustificatamente, e si sono riservati di agire collettivamente per i singoli utenti, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti.