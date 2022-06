Libretto postale: prelievi, pagamenti, tassi, come richiederlo: ecco tutte le novità per i minori

Il libretto postale dedicato ai più piccoli, noto anche come Libretto Minori, è uno strumento dedicato ai genitori, creato e messo a disposizione da Poste Italiane, per insegnare ai propri figli a gestire i loro risparmi. Il libretto può essere aperto in forma cartacea o in forma digitale, per facilitare le operazioni e il controllo. La grande novità che riguarda questo importante strumento di risparmio è che dal 21 marzo 2022 è diventato “omnicanale“, con nuovi servizi e funzionalità. Ad esempio è sottoscrivibile anche in forma esclusivamente digitale, con il rilascio della Carta Libretto al genitore o tutore, che può consultare i dati e gestire il libretto direttamente online sul sito di Poste Italiane o attraverso l’applicazione BancoPosta. Ecco una guida completa all'utilizzo.

Come si apre

Il Libretto Minori può essere intestato esclusivamente ai minori di età e a ogni minore può essere intestato un solo libretto di risparmio. Ci sono tre diversi livelli di autonomia per i piccoli risparmiatori, corrispondenti ad altrettante fasce di età.

- IO Cresco, per i bambini da 0 a 12 anni. I versamenti e i prelievi in questo caso sono consentiti solo al genitore o al tutore.

- IO Conosco, per i ragazzi da 12 a 14 anni compiuti. I versamenti e i prelievi sono consentiti anche al minore fino a 30 euro al giorno e 250 euro al mese.

- IO Capisco, per i ragazzi da 14 a 18 anni. I versamenti e i prelievi sono consentiti anche al minore, con il limite di 50 euro al giorno e 500 euro al mese.

Come richiederlo

Per aprire il Libretto Minori basta recarsi in un qualsiasi ufficio postale con un documento di riconoscimento e il codice fiscale anche di un solo genitore o di un tutore del minore esercenti la responsabilità genitore. In alternativa è possibile usare altri servizi simili Il genitore o tutore può richiedere la Carta IO per consentire il prelievo di contante presso i Postamat e i bancomat. Inoltre per il Libretto Minori emesso in forma cartacea è possibile per qualunque persona con più di 18 anni effettuare versamenti nei limiti previsti. Il saldo massimo del libretto postale di risparmio destinato a bambini e ragazzi è di 15 mila euro.

Al raggiungimento dei 18 anni di età, l’intestatario del Libretto Minori si dovrà recare in un ufficio postale per chiedere l’estinzione del libretto e deciderà cosa fare dei propri risparmi. Poste Italiane spiega che i principali vantaggi del libretto per i minori sono la garanzia dello Stato Italiano e l’assenza di costi di apertura, chiusura e gestione – fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale.