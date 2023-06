Sono oltre 112mila gli agricoltori, in sette paesi, che partecipano al programma di sostenibilità del cacao del gruppo Lindt & Sprüngli coprendo il 67% di materie prime derivanti dal cacao (fave, burro, polvere e massa di cioccolato) che neecssitano all'azienda.

Lo si evince dal 13° Rapporto annuale di Sostenibilità pubblicato oggi.

L'azienda ha anche rafforzato il suo impegno per prevenire il lavoro minorile nella sua catena di approvvigionamento del cacao con lo sviluppo e l'implementazione del programma Community Child Protection System che fornisce chiare indicazioni ai fornitori e impegnato 1,25 milioni di franchi svizzeri nell'iniziativa Child Learning and Education Facility (CLEF) per affrontare le cause profonde del lavoro minorile, investendo nell'accesso a un'istruzione di qualità.