Lotteria scontrini, prossima estrazione l'8 aprile: come funziona. Più biglietti emessi, comunicazione ai vincitori più veloce

Lotteria degli scontrini, crescono i biglietti emessi in vista della seconda estrazione, in calendario giovedì 8 aprile. In palio, come per il debutto dell'11 marzo scorso, 10 premi da 100.000 euro per i consumatori e 10 premi da 20.000 euro per i negozianti. Ma si potranno vincere fino a 5 milioni. All'estrazione parteciperanno gli acquisti trasmessi e registrati al sistema lotteria dal primo al 31 marzo. Intanto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che gestisce la lotteria, assicura che dalla prossima estrazione la comunicazione della vincita sarà più veloce e avverrà entro 24 massimo 48 ore.

Che cos'è. La lotteria degli scontrini è il concorso lanciato dal governo lo scorso febbraio per incentivare gli acquisti con carte di credito e app e quindi combattere l'evasione. Per partecipare alla lotteria - che è gratuita - basta essere maggiorenni e residenti in Italia. E' necessario procurarsi su questo sito il codice lotteria e mostrarlo al negoziante prima di ogni acquisto di almeno un euro fatto esclusivamente con carta o mezzi di pagamento elettronico.

I biglietti virtuali. Ogni scontrino regalerà un biglietto virtuale per ogni euro speso con cui si potrà partecipare alla lotteria. Ad esempio: spendendo 10 euro si avranno 10 biglietti virtuali, con 45 euro 45 biglietti virtuali e così via fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Se il pagamento è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale sopra 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale.

I partecipanti. Sono oltre 4 i milioni gli italiani che, secondo i dati del ministero dell'Economia, hanno richiesto il codice per poter partecipare alla prima estrazione. Il mese scorso il numero di registratori telematici attivi era di 1,48 milioni e 304mila hanno inviato i dati per consentire di concorrere alla vincita dei premi. A marzo, mese di debutto del concorso, le transazioni valide hanno toccato i 17 milioni per un totale di 535 milioni di biglietti che hanno partecipato alla competizione.

Biglietti in crescita. Nei primi 15 giorni di marzo, secondo i dati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le transazioni valide sono salite a 11,1 milioni, contro le 8,3 milioni dei primi quindi giorni di febbraio. I biglietti emessi nello stesso periodo sono saliti invece da 259 a 346 milioni.

Gli acquisti. Non consentono di partecipare alla lotteria gli acquisti di importo inferiore a un euro, gli acquisti online e i pagamenti effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Inoltre nella fase di avvio della lotteria non consentono di partecipare alle estrazioni gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche; gli acquisti nelle farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari e gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale. Non si può partecipare alla lotteria pagando con i ticket restaurant.

Il codice. Una volta ottenuto il codice lotteria, può essere stampato o salvato su un dispositivo mobile per poi mostrarlo al momento dell’acquisto. Il negoziante memorizzerà il codice con un lettore ottico o digitando il numero sul suo registratore di cassa. Il numero è univocamente abbinato al codice fiscale e, una volta collegato agli scontrini, produrrà biglietti virtuali della lotteria.

Codice perso. Nel caso il codice lotteria venga perso potrà essere visualizzato nell'area riservata del sito della lotteria degli scontrini (a cui si accede con Spid, Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi). In alternativa se ne potrà generare uno nuovo accedendo sempre alla sezione “Partecipa ora”. Se poi si dovesse ritrovare il primo codice lotteria ottenuto, si potrà comunque utilizzare in alternativa a quello nuovo.

I premi. Sono previsti 15 premi da 25.000 euro ogni settimana (a partire da giugno) per chi compra e 15 premi da 5.000 euro ogni settimana per chi vende. Ci sono poi 10 premi mensili da 100.000 euro per chi compra e 10 premi ogni mese da 20.000 euro per chi vende. Ci sono infine anche un premio annuale da 5 milioni per chi compra e un premio da un milione per chi vende. La data dell’estrazione annuale deve essere ancora comunicata.

Le estrazioni. Dopo l'estrazione di giovedì 11 marzo, che ha dato il via alla distribuzione dei premi mensili, l'8 aprile è in programma il secondo concorso. A giugno invece si terranno le prime estrazioni settimanali del 2021 e a inizio del 2022 la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti cashless effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021. Le estrazioni mensili verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente. Se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

Le estrazioni settimanali. Giovedì 10 giugno 2021 saranno effettuate anche le prime estrazioni settimanali del 2021, a cui parteciperanno i biglietti viruali emessi con gli acquisti fatti dal 31 maggio 2021 al 6 giugno 2021 entro le ore 23:59. A partire da quella data, ogni giovedì verranno effettuate le estrazioni settimanali, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

Le estrazioni mensili nel 2021. Dopo quella di giovedì 8 aprile sono in calendario le seguenti estrazioni:

giovedì 13 maggio

giovedì 10 giugno

giovedì 8 luglio

giovedì 12 agosto

giovedì 9 settembre

giovedì 14 ottobre

giovedì 11 novembre

giovedì 9 dicembre

Come viene comunicata la vincita. Agli acquirenti la comunicazione della vincita sarà effettuata tramite Pec (se l’indirizzo di posta elettronica certificata è stato fornito nella sezione “area riservata”) oppure con raccomandata all’indirizzo di residenza o al domicilio fiscale disponibile nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) o in Anagrafe Tributaria (se l’indirizzo di posta elettronica certificata non è stato fornito nella sezione “area riservata” o non risulta attivo o se la casella risulti piena al momento della comunicazione). La comunicazione verrà fatta anche nell'area riservata del sito della lotteria degli scontrini. Gli esercenti vincitori saranno invece individuati sulla base del numero di partita Iva memorizzato nella banca dati “Sistema Lotteria”, tramite Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata disponibile sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (Ini-Pec) o tramite raccomandata al domicilio fiscale nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata non risulti attivo o la casella risulti piena al momento della comunicazione.

Pec più veloce. Dopo la prima estrazione è stato necessario attendere quasi una settimana prima che partissero le comunicazioni ai vincitori. L'Agenzia ha dovuto infatti procedere con una serie di verifiche per assicurarsi che tutti i requisiti fossero stati rispettati. Dal prossimo concorso le verifiche saranno però più veloci e le comunicazioni, garantiscono i Monopoli, arriveranno al massimo entro due giorni.

Non è necessario conservare lo scontrino. Per dimostrare di aver pagato con una carta basterà l'estratto conto bancario.

Come si ritirano i premi. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica la vincita tramite Pec o raccomandata garantendo in ogni momento la riservatezza dell’identità del vincitore e segnalando l’obbligo di andare - entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione - nell’ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Lì va effettuata l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento. L’Agenzia delle dogane effettua il pagamento dei premi esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

Premi scaduti. I premi non saranno più reclamabili trascorsi novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. I premi settimanali, mensili e annuali non reclamati nel termine previsto, e i premi eventualmente non attribuiti, verranno versati all’Erario.

Niente tracciamento. L’uso del codice lotteria non consente il tracciamento degli acquisti: al sistema lotteria arrivano solo dati sull’importo speso, la modalità di pagamento (contante o elettronico) e il codice lotteria, mentre non arrivano altre indicazioni descrittive dell'acquisto (tipologia del bene o del servizio acquistato). Né l’esercente né altri potranno quindi risalire a chi ha effettuato l'acquisto per profilazioni o analisi delle abitudini di spesa.

Le probabilità. All'ultima estrazione c'erano una probabilità su 53 milioni di essere tra i 10 fortunati vincitori della lotteria degli scontrini. Più basse dunque rispetto a tanti altri giochi a premio come per esempio il MillionDay, il gioco che assegna una vincita da 1 milione di euro chi indovina i 5 numeri estratti sui 55 disponibili, e che prevede una possibilità su 3.478.761 di aggiudicarsi la vincita massima. Il premio massimo del Lotto, la cinquina con cinque numeri giocati su una ruota, è pari a una probabilità su 43.949.268. Più difficile della Lotteria degli Scontrini, c'è il SuperEnalotto: centrare il jackpot, ossia i 6 numeri vincenti, prevede una possibilità su 622.614.630, ma in questi caso le cifre in palio sono molto più elevate.

