Lotteria degli scontrini, si parte da domani: come fare per registrarsi e partecipare alle estrazioni

Lotteria degli scontrini, procedure al via da domani 1 dicembre: ecco come fare. Da martedì infatti sarà possibile registrarsi per ottenere il codice lotteria da presentare in cassa a ogni pagamento con carte e bancomat per partecipare alle estrazioni: il codice lotteria include un codice alfanumerico e un codice a barre, abbinato al codice fiscale.

APPROFONDIMENTI I CONTI PUBBLICI Recovery Fund, la carica dei 300 ma saranno in 6 a decidere I CONTI PUBBLICI Tasse, rinviate ad aprile le scadenze di fine anno. E spunta la... I CONTI PUBBLICI Tredicesime più leggere di tre miliardi: bollette e crisi...

Per ottenere il codice bisognerà registrarsi (da domani) al sito www.lotteriadegliscontrini.it. La lotteria, più volte rinviata negli ultimi anni, partirà dal 1 gennaio 2021. La partecipazione è gratuita, basta appunto munirsi dell'apposito codice nella sezione 'partecipa ora'. Previste estrazioni settimanali, mensili e annuali, con premi anche per gli esercenti che possono arrivare a 5 milioni per l'estrazione annuale.

Ultimo aggiornamento: 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA