Lotteria scontrini: giovedì la seconda estrazione mensile. In palio 10 premi da centomila euro

È in arrivo la seconda estrazione della lotteria degli scontrini: la dea bendata premierà i nuovi vincitori giovedì 8 aprile. In questa tornata partecipano gli acquisti trasmessi e registrati al sistema lotteria dal primo al 31 marzo. In palio, come per il debutto dell’11 marzo scorso, ci sono ben 10 premi da 100.000 euro per i consumatori e 10 premi da 20.000 euro per i negozianti. Tra i vincitori del mese scorso anche uno scontrino di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati