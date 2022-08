Luxottica, salari doppi a chi lavora il sabato. Bonus per far fronte al boom degli ordini

Il caro-energia non frena la produzione di Luxottica. Il mercato e gli ordini stanno andando così bene che il gruppo ha deciso di tenere le fabbriche aperte il più possibile anche nei weekend. A settembre nella fabbrica principale di Agordo sarà così per tutti e quattro i sabati del mese. Un sacrificio per i dipendenti che però sarà ben pagato: il sabato lavorativo avrà un compenso pari al doppio rispetto al normale straordinario. L’adesione è volontaria e l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali è stato appena siglato, ma non è difficile prevedere che l’adesione sarà massiccia. Un po’ di soldi in più in busta paga, in questo periodo in cui gli stipendi sono erosi dall’inflazione galoppante, è un’opportunità importante.

EssiLux punta sugli smart glasses, Milleri: «Nuova sfida per il gruppo. Andiamo avanti nel solco di Del Vecchio»



In questo specifico caso l’iniziativa prende le mosse da esigenze di produzione, ma il colosso dell’occhialeria è sempre stato molto attento al benessere dei propri dipendenti. Per Leonardo Del Vecchio, il fondatore recentemente scomparso, fare in modo che i collaboratori fossero contenti di lavorare nelle sue fabbriche era una sorta di must. Sono nate così iniziative come la “banca etica a ore”, il microcredito di solidarietà, il patto generazionale, il bonus vita. E nel tempo Luxottica è diventata un modello in Italia per il welfare aziendale.

Esempi di capitani di azienda che decidono di condividere con i propri dipendenti una parte dei buoni risultati raggiunti o anche di aiutarli quando sono in difficoltà, a ogni modo in Italia ce ne sono diversi. Famosi, e meno noti. Per dare un aiuto concreto contro il caro-vita ai loro 25 dipendenti, i fratelli Biagio e Michele Gatto, proprietari di un’azienda di packaging a Galatone (Lecce) hanno deciso di erogare un bonus in busta paga di 186 euro al mese fino allo stipendio di dicembre compreso. In Calabria anche i 497 dipendenti del gruppo Callipo (leader del tonno in scatola) quest’anno avranno, oltre a un premio di produzione di 800 euro, benefit vari - come i buoni benzina - per attenuare l’impatto dei rincari.