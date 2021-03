Made in Italy, nuovo volo Napoli-Milano-Colonia per le Pmi colpite dalla pandemia

Le eccellenze artigianali e il Made in Italy continuano a essere richieste a livello globale, nonostante la pandemia. Un’azienda ambasciatrice del Made in Italy è la Sartoria G. Inglese, con sede a Ginosa in provincia di Taranto, nota in tutto il mondo per i suoi standard di qualità e per avere vestito celebrità del cinema, esponenti della politica e famiglie reali. G. Inglese cuce i valori e l’essenza del suo territorio in ogni prodotto e considera la capacità di adattamento la chiave del successo.

“Bisogna abbracciare prospettive più ampie pur rimanendo fedeli a sé stessi e alla nostra storia”, dichiara Angelo Inglese, proprietario e sarto di G. Inglese. “Portare un pezzo della tradizione e dell’artigianalità di un piccolo paese di provincia italiano, come Ginosa, nel resto del mondo costituisce il nostro traguardo più grande e nel contempo una sfida continua. Le nostre creazioni non giacciono in stock, ogni capo è creato su misura e ha bisogno di cura. Da tanti anni ci affidiamo a UPS come partner logistico per quello che definiamo il nostro e-commerce emozionale; il tempo prezioso guadagnato nelle fasi di ritiro e di consegna della merce lo dedichiamo alla produzione e alla soddisfazione dei clienti.”

Per piccole imprese come G. Inglese, i tempi di ritiro e di consegna possono rappresentare un vantaggio competitivo significativo. Il nuovo volo sulla rotta Napoli Capodichino-Milano Malpensa-Colonia – che copre sia il Sud che il Nord d’Italia – aiuterà le aziende come la nota Sartoria estendendo i tempi di prenotazione del ritiro delle merci e dell’effettivo pick-up - quindi potenzialmente quelli di produzione – e riducendo anche i tempi di transito.

“Il nostro obiettivo è di continuare a far avanzare il mondo consegnando ciò che conta per tutti i nostri clienti, con la stessa affidabilità, efficienza e velocità in tutto il Paese”, dichiara Karl Haberkorn, Managing Director di UPS Italia. “Grazie a questo nuovo volo le aziende italiane potranno trarre un vantaggio ancora maggiore dal commercio internazionale e dal nostro network logistico globale in un momento in cui hanno bisogno di ogni supporto possibile”.

La crescita del 3,3%1 registrata dall’export italiano a dicembre 2020 prova che la domanda per i prodotti Made in Italy non è diminuita. Dunque, creare capacità aggiuntiva per consegnarli ai consumatori di tutto il mondo è un’esigenza sempre più forte.

“Export significa crescita del business, è chiaro e semplice”, aggiunge Angelo Inglese. “Insieme a UPS siamo inarrestabili e possiamo raggiungere i mercati internazionali più promettenti. Dopo il Giappone, il primo mercato estero raggiunto 20 anni fa, e gli Stati Uniti, che sono sempre stati una delle nostre destinazioni principali, adesso guardiamo alla Cina pronti per nuove opportunità in Oriente”.