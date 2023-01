Made in Italy: l'afragolerse De Nigris 1889 nel Consiglio di Presidenza dell’Associazione Marchi Storici

L’azienda storica De Nigris 1889, leader nel settore degli aceti da oltre 130 anni, entra nel direttivo dell’Associazione Marchi Storici, riconosciuta di Interesse Nazionale dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'afragolese Armando De Nigris entra nel Consiglio di Amministrazione come vicepresidente consigliere dell’Associazione, a supporto delle eccellenze aziendali Made in Italy.

«I Marchi Storici Italiani hanno nel loro DNA di impresa l’essere storia di questo Paese - sostiene De Nigris - E senza storia non si progredisce. Sentiamo forte il dovere di rappresentare sempre al meglio il territorio italiano, testimoni e custodi come siamo di tradizioni agroalimentari quale l’Aceto Balsamico di Modena ed altri aceti speciali e condimenti che vengono prodotti in tutta la penisola, da Nord a Sud, nei nostri stabilimenti. Allo stesso tempo siamo consapevoli che solo chi ha una storia, può reinventare il futuro».

I Marchi Storici di interesse nazionale iscritti al Registro speciale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono circa 500 e il presidente dell'associazione, Massimo Caputi, spiega: «Finalmente anche l'Italia ha compreso la necessità di valorizzare le imprese storiche che sono l'asse portante del Made in Italy».

Tra i consiglieri vicepresidenti figurano nomi di spicco dell’imprenditoria italiana, tra cui: Antinori,Benetton, Conserve Italia, Amaro Lucano, Sina Hotel, Acqua Lete, AdnKronos, Buccellati, Canella, Modiano, Toschi, Roncoroni 1881, Zacchera Hotels. Eletto come vicepresidente vicario Gabetti.