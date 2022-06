Marcello Berloni, morto il "re delle cucine" (icona del Made in Italy): aveva 84 anni

L'imprenditore Marcello Berloni è morto oggi a 84 anni dopo una lunga malattia all'ospedale di Pesaro. Le sue cucine del noto marchio "Berloni Cucine" fondate negli anni '60 erano diventate un icona del made in Italy nel mondo.

Berloni Cucine, il marchio icona del Made in Italy

Marcello Berloni con il fratello Antonio aveva fondato negli anni '60 il noto marchio di cucine diventato celebre nel mercato del mobile mondiale e rimasto un punto di riferimento fino alla metà degli anni 2000. Negli anni 90 la Berloni era diventata un vero e proprio gruppo industriale icona del made in Italy nel mondo dell'arredamento, grazie all'acquisizione di altre società, nel settore dell’arredamento per uffici e per bagni. L'impresa contava un fatturato di 200 milioni di e dava lavoro a 370 persone.

APPROFONDIMENTI PESARO Cucine Berloni in liquidazione, 85 dipendenti dello storico marchio... PERSONE Marcello Berloni, morto il "re delle cucine": aveva 84 anni

Successivamente però con l'arrivo della crisi economica negli anni 2000 l'azienda è stata duramente colpita. In un primo momento arrivarono i tagli alle altre produzioni e Berloni tornò a produrre solamente cucine, poi nel 2012, i fratelli fondatori chiesero al tribunale di Pesaro il concordato preventivo. La maggioranza delle quote andarono a un gruppo taiwanese e alla famiglia fondatrice rimase solamente il 6%. L'uscita di scena dell'imprenditore fu repentina, arrivata però dopo una lunga lotta per salvare la sua azienda e i suoi dipendenti in cui si spese fino all'ultimo.

Un'esempio di imprenditoria innovativa

«Con Marcello Berloni se ne va non solo un imprenditore storico, di prima generazione che ha creato sviluppo, occupazione e benessere nella nostra provincia, ma anche una persona semplice, fortemente legata alla sua famiglia e ai luoghi nei quali ha vissuto e operato» è il ricordo della presidente di Confindustria Pesaro Urbino Alessandra Baronciani. «La notizia della sua scomparsa ci addolora profondamente: di lui ci resta un esempio di imprenditoria innovativa che ha reso famoso il nostro territorio grazie al brand che si è imposto in tutto mondo».

Il cordoglio del Sindaco

Tra i tanti messaggi di cordoglio è arrivato anche quello del sindaco di Pesaro Matteo Ricci: «Con Marcello Berloni scompare un pezzo importante di storia dell'imprenditoria pesarese. Per anni tra i leader dell'arredamento e cucine, settori tra i motori trainanti dell'economia del territorio. Grazie al suo lavoro ha onorato il nome di Pesaro in Italia e all'estero» ha scritto il sindaco «La notizia della sua scomparsa addolora tutti. Le mie condoglianze, e quelle di tutta la città, alla famiglia Berloni».