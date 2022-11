Mario Carandente, un ingegnere napoletano alla guida del cambiamento del settore automobilistico

Mario Carandente, nato e cresciuto a Napoli, si è laureato all’Università Federico II di Napoli nel 2012 e subito dopo si è trasferito nel Regno Unito per realizzare il grande obbiettivo di arrivare ai vertici della trasformazione sostenibile automobilistica. In Inghilterra ha conseguito un dottorato di ricerca sponsorizzato da Jaguar Land Rover. Con l’esperienza acquisita, Mario ha guidato come ingegnere capo la progettazione e l'ingegneria per case automobilistiche di altissimo livello come McLaren Automotive. Nel 2021, si è trasferito con la famiglia a Boston, per continuare la sua richerca sulle innovazioni sostenibili nel settore automobilistico e della mobilità.



Quali sono le sfide piu’ interessanti nel suo settore?

Il settore automobilistico sta cambiando in maniera radicale. La corsa all’elettrico sarà sicuramente una delle sfide più affascinanti dei prossimi decenni. La prima auto elettrica fu progettata circa 115 anni fa quando Edison convinse il suo amico Henry Ford a lavorare su prototipi elettrici. La scoperta del crude oil in Texas, agli inizi del 1930, fu determinate nella scelta definitiva del motore a combustione interna. Addirittura si dice che John Rockfeller abbia messo pressione ad Henry Ford per fargli abbandonare lo sviluppo di auto elettriche e tutelare così il suo monopolio petrolifero. Le dinamiche sono cambiante nel corso degli ultimi decenni quando molti stati hanno assunto una linea dura per ridurre le emissioni di C02. In questo senso, le auto elettriche sono considerate il target più concreto per la riduzione di greenhouse. Elon Musk è stato il primo ad averci creduto. Tesla ha letteralmete rivoluzionato il settore automobolistico con innovazioni che vanno dalle batteria ad ampio range fino alla guida autonoma. Tutto questo gli ha



permesso di raggiungere una quotazione di mercato nettamente superiore a marchi storici come VW, Toyota, Daimler etc.



Cosa manca alle altre case automobilistiche per competere con Tesla?

Il vantaggio di Tesla non è solo nell’elettrico. Elon Musk è stato il primo a credere nello sviluppo di software avanzati che permettono la guida autonoma e garantiscono alla vetture di essere interconnesse via Cloud. Tutto ciò consete di raccogliere una quantità innumerevole di dati che permettono di migliorare sicurezza e confort. Ad oggi, Tesla gode di un vantaggio notevole per quanto riguarda l’accesso ai dati. Inoltre, dispone di ingegneri elettronici altamente specializzati. La visione di Musk è stata quella di trasformare il settore automobilistico da industria di manufacturing in azienda tecnologica.



Come vede l’auto del futuro?

L’auto del futuro sarà green, autonoma e condivisa. Per green intendo non solo l’aspetto elettrico ma anche l’utilizzo di materiali sostenibili e processi di produzione a basso impatto energetico. La guida autonoma sarà il prossimo passaggio anche se bisogna ancora aspettare qualche decennio prima che le infrastrutture e tecnologie siano del tutto pronte. Infine, vedremo la tendenza suprattutto dei millennials ad utilizzare car sharing invece di acquistare la propria auto. Tutto questo avrà un impatto notevole nel design, con interni che saranno sempre piu’ confortevoli, quasi salotti su quattro route