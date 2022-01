Marrone (GSN): «Aumento prezzi colpisce anche i servizi, il Governo intervenga»

«Dopo quasi tre anni di pandemia, in cui tutti hanno potuto toccare con mano l'importanza dei servizi di pulizia e sanificazione, il nostro settore non ha ancora la giusta considerazione da parte delle istituzioni».

È il commento di Francesco Marrone di GSN Srl, nonché Consigliere ANIP & Confindustria Servizi HCFS. Marrone appoggia la posizione presa a riguardo da Lorenzo Mattioli, presidente di ANIP & Confindustria Servizi HCFS. «I servizi in generale sono fondamentali per tutte le attività pubbliche e private del nostro Paese, oltre a dare impiego a tantissime persone. Non diamolo per scontato» aggiunge Marrone. «L'aumento dei prezzi è una problematica che coinvolge tutte le opere di pubblica utilità ed è incomprensibile che per il settore Multiservizi non siano stati previsti sostegni» evidenzia Marrone. «L'auspicio è che il Governo prenda in seria considerazione questi elementi e che dia al nostro compartimento la considerazione che merita».