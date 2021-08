Medaglia di Gaeta a Claudio Quintano: simbolo della resistenza del Mezzogiorno

La «medaglia di Gaeta» è un premio simbolo della resilienza del Mezzogiorno ed è stata conferita a Claudio Quintano, uno dei grandi economisti italiani che guarda al futuro della sostenibilità economica e ambientale e nel contempo si impegna per la tutela delle origini storiche e culturali del Sud.

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO 207 anni carabinieri, la commozione della moglie di Cerciello Rega... CLIMA Clima, Coldiretti: «Allarme siccità ed incendi per... LE REAZIONI Clima, Greta Thunberg: «Il rapporto Onu non è una...

È un premio glorioso conferito a Quintano «per il contributo dato da docente e studioso alla difesa del patrimonio identitario di Napoli e del Mezzogiorno riuscendo a coniugare origini, miti e storia con i più moderni linguaggi scientifici».

Riconiata, con una riproduzione fedelissima, dal maestro orafo napoletano Luca Mattana, sull'originale attribuita da Francesco II, ultimo re del regno delle Due Sicilie, ai difensori di Gaeta.

La medaglia commemorativa raffigura da un lato le effigi di Francesco II e della consorte regina Maria Sofia di Baviera e dall’altro la fortezza di Gaeta.

La cerimonia si è svolta nel secondo anfiteatro romano più grande al mondo, quello di Santa Maria Capua Vetere, in occasione di una delle serate dell’Arena Spartacus festival.

A consegnare la Medaglia di Gaeta a Claudio Quintano c’era Guglielmo de’ Giovanni- Centelles, uno dei padri fondatori delle discipline di studi mediterraneistici nelle Università italiane.

Tra gli ospiti illustri Antimo Cesaro, delegato alla cultura dell’Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli».

Tra i padri fondatori dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Claudio Quintano è uno dei massimi esperti italiani di statistica economica ed è attualmente impegnato con il corso di laurea magistrale in Economia, Management e Sostenibilità dell’Università Suor Orsola Benincasa.

«Una strada sicura verso la realizzazione di un’economia sostenibile del Mediterraneo viene dalla Blue economy, intesa come un'economia a basso impatto ambientale, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare», queste le parole di Quintano alla cerimonia, a testimonianza di come i grandi Maestri studino la storia per guardare sempre al futuro.