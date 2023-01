Milano: al via la prima edizione del Festival del Management

Due giorni, 3 e 4 febbraio, dedicati alla scienza del management e risorse manageriali orientati a ispirare il futuro; si tratta del primo Festival del Management, organizzato dalla società italiana di management Sima, che si terrà a Milano, aperto a tutti e dove possa emergere l’importanza del management e il contributo che può dare come risorsa per il paese.

Nella serata del 3 è previsto un evento su fashion&management, coordinato da Kiton presso la sede di Milano, con numero di posti limitati.

Questa prima edizione darà attenzione a questioni di rilevanza assoluta per lo sviluppo economico e civile del nostro paese, come il contrasto alle mafie, l’organizzazione dei servizi per la tutela della salute pubblica, la transizione energetica, la geopolitica e i modelli innovativi di management della produzione, la gestione dei musei nel terzo millennio, il management per l’industria cinematografica e per la moda.

Alle tavole rotonde si alterneranno talks, interviste e dialoghi ma anche workshop e laboratori, masterclass e hackathon nelle scuole superiori e nelle università per stimolare la partecipazione attiva di tutto il pubblico.

Tra i protagonisti che hanno già assicurato la propria partecipazione al festival, per citarne alcuni: Giovanni Melillo (procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo), Paola Pisano (già ministro dell’innovazione), Nicoletta Basile (Ceo Ikea Italia distribution), Marta Cosulich (Ceo fratelli cosulich group), Mario Boselli (presidente onorario camera nazionale della moda Italiana), Ferruccio de Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, Nando Santonastaso, editorialista de Il Mattino, Samanta Isaia, (direttrice fondazione museo delle antichità egizie di Torino), Paolo Giulierini (direttore museo archeologico di Napoli), ecc.

Prevista anche la partecipazione dell’astronauta Luca Parmitano in collegamento da Houston in Texas.

Un evento diffuso dove università, comuni ed altre piazze realizzeranno eventi a tema che troveranno collocazione nel programma del festival e saranno accessibili dai partecipanti presenti a Milano o da remoto.

Tutti potranno partecipare gratuitamente alle due giornate dell’evento: studenti degli istituti superiori e universitari, operatori economici, amministratori e dipendenti pubblici, insegnanti e professori universitari in generale, professionisti.

Obbligatoria la registrazione per partecipare agli appuntamenti.