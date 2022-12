Moda e creatività napoletana in diretta dalle 13 con «Il caffè con il Cfs»

La moda e la sartoria, così come l'arte orafa, sono le punte di diamante del sistema produttivo della nostra regione. L'abilità dei nostri sarti, la tradizione di un'industria manifatturiera che ha fatto la fortuna anche delle grandi firme della moda internazionale, sono un vero e proprio patrimonio da valorizzare e preservare.

Un'eccellenza tutta campana che ci è riconosciuta in tutto il mondo.

Ma come si stanno preparando le nostre imprese ad affrontare le sfide sempre più impegnative della globalizzazione e della digitalizzazione? Come si può innovare e al tempo stesso preservare i valori della tradizione. Come si difende quel sapere antico, sul come fare le cose, che sono parte della nostra eccellenza e che stiamo rischiando di perdere per la mancanza di un adeguato ricambio generazionale? Ma soprattutto quali sono le competenze per semplificare i processi di innovazione e digitalizzazione necessari per migliorare la competitività delle nostre aziende?

Ne parliamo nuova puntata di Un Caffè con il Csf, in diretta dalle 13 sul sito ilmattino.it e sui sociale del Mattino.

Il giornalista Fulvio Scarlata affronterà il tema con Tommaso Marrone, ceo del CSF Centro Servizi e Formazione, con lo stilista Luigi Auletta, proprietario di Impero Couture, Mirko Catapano , ceo and founder di Camiciamoci, Carla Della Corte, titolare di Ile Gioielli, Paola Greco, titolare del Le Zirre Napoli e Andrea Cammarota, della Sartoria Cammarota.