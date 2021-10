Moda, Woolrich entra nel mercato cinese e si espande in area Emea

Woolrich entra nel mercato cinese. A dare la notizia è lo stesso gruppo che ha inaugurato la sua presenza all'interno del department store Galeries Lafayette di Beijing. «La nuova apertura, si inserisce nel piano di espansione del canale Wholesale che durante la stagione Autunno/Inverno 2021 ha visto il rafforzamento di tutta l'area Emea».

APPROFONDIMENTI LA CAMPAGNA Relife, il progetto solidale targato Original Marines e Humana People... LA TECNOLOGIA Huawei presenta Watch GT 3 per un’innovativa esperienza... LA MALATTIA Martina Colombari malata di Covid, il racconto su Instagram:...

Relife, il progetto solidale targato Original Marines e Humana People to People Italia

«Con nuovi corner dedicati al marchio, all'interno dei principali Department store, tra cui: Le Bon Marché (Parigi), Loden-Frey (Monaco), Jelmoli (Zurigo), Tsum (Mosca) e La Rinascente (Milano & Roma)», spiega una nota. In collaborazione con il luxury retail store Galeries Lafayette Beijing, il marchio ha anche lanciato tre nuovi corner stagionali in Cina. Per Woolrich è la prima «presenza fisica» in Cina dopo «diversi anni di brand building in Giappone in collaborazione con il socio di joint-venture e azionista di minoranza, Goldwin».