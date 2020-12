Soren Toft è il nuovo ceo Msc, Aponte: «Sa guardare al futuro»

Soren Toft è il nuovo ceo di Msc Mediterranean Shipping Company, la compagnia leader mondiale nel settore dei trasporti e della logistica. Soren Toft risponde direttamente a Diego Aponte, Presidente del Gruppo Msc e a Gianluigi Aponte, Fondatore e Presidente del Gruppo Msc. Nel suo ruolo di ceo, Soren Toft supervisiona le attività cargo di Msc a livello globale, incluse le rotte oceaniche e la logistica. Sarà anche membro del consiglio di amministrazione di Terminal Investment Ltd (TiL), la società di cui Msc è azionista di maggioranza che si occupa di sviluppo terminalitico.

Soren Toft entra a far parte di Msc dopo un’esperienza in Maersk, dove ha ricoperto l’incarico di Chief Operating Officer dal 2013 e successivamente come membro del Consiglio di Amministrazione. La sua importante e più che ventennale carriera nel settore dello shipping assieme alla sua solida esperienza in ruoli di leadership porteranno un valore aggiunto significativo alle attività cargo di Msc, partendo dai punti di forza della Compagnia e potenziando ulteriormente i suoi piani di sviluppo.

Commentando l'arrivo del nuovo CEO, Diego Aponte ha dichiarato: «Grazie ai suoi venticinque anni di esperienza in ruoli di leadership in Maersk, e alla sua profonda conoscenza del futuro della catena logistica del trasporto nel settore container, Soren è la persona ideale per aiutare MSC a guardare al futuro della nostra azienda di famiglia, partendo proprio dalla strategia che ha reso MSC una compagnia di successo e in crescita come in questi ultimi cinque decenni».

Soren Toft ha aggiunto: «Sono molto emozionato e onorato dall'opportunità che mi è stata data dalla famiglia Aponte. Aiutare a preservare il dna di Msc e poter guidare un'azienda di tale successo verso il futuro è per me un grande onore e un privilegio».



