Msc Crociere, il colosso Total rifornirà di gas naturale le nuovi navi green

Sarà il colosso Total a rifornire di gas naturale liquefatto (metano a -160 gradi) le nuove navi green della flotta Msc Crociere. L’accordo, che prevede una fornitura di circa 45.000 tonnellate all'anno di gas naturale liquefatto (gnl), riguarda per prima le navi che la compagnia sta costruendo nel cantiere di Saint Nazaire in Francia.

Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Crociere: «Questo accordo è un ulteriore e importante passo avanti del nostro percorso finalizzato alla continua riduzione dell’impatto ambientale, di cui il gnl rappresenta una tappa fondamentale. Mentre ci prepariamo a lanciare, nel 2022, la prima di tre navi da crociera alimentate a gnl, l’intesa di oggi ci permette di assicurare il rifornimento per le nostre navi di ultima generazione, le più avanzate dal punto di vista ambientale in Mediterraneo».

I benefici di vedranno soprattutto nelle aree portuali: utilizzato come combustibile marino, il gas naturale liquefatto riduce fortemente le emissioni delle navi, con un conseguente significativo miglioramento della qualità dell'aria, in particolare per le comunità delle zone costiere e delle città portuali.

L’accordo von la Total prevede che le operazioni di bunkeraggio si svolgeranno nel porto di Marsiglia dove la compagnia petrolifera ha importanti impianti di deposito di carburanti.

Sul gas naturale liquefatto è presente anche il porto di Napoli anche se proprio in queste ire è stato annunciato che bisognerà trovare una nuova localizzazione dei serbatoi perché la precedente è stata ritenuta non idonea.

«Le navi Msc Crociere - sottolinea la compagnia - alimentate a gnl saranno tra le più avanzate al mondo dal punto di vista tecnologico e introdurranno sul mercato una serie di importanti innovazioni ambientali. Tra le principali vi è la tecnologia delle celle combustibili a ossido solido da 50 kilowatt, alimentate a gnl, che permette di ridurre le emissioni di gas serra di un ulteriore 25% rispetto a un motore all’alimentazione convenzionale a gas.

Total effettuerà il rifornimento delle navi Msc alimentate a gnl utilizzando il trasferimento da nave a nave, impiegando la sua seconda nave per il bunker di gnl attualmente in costruzione. Questa nave soddisferà i più alti standard tecnologici e ambientali, utilizzando il gnl come carburante anche per la sua propulsione e adottando una ri-liquefazione completa del gas di scarico».