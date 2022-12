L'Italia con la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni marinare e anche la sua gastronomia torna ad avere un posto di assoluto prestigio nel porto di New York. Lo ha voluto l'armatore Gianluigi Aponte, mai distante dalle sue origini napoletane, che proprio nel cuore di Manhattan ha voluto battezzare la nuova ammiraglia della flotta di Msc Crociere, Msc Seascape, la nave più grande e tecnologicamente avanzata mai costruita in Italia. E così accanto alla portaerei Intrepid diventata un museo, gli americani hanno potuto ammirare l'ultimo gioiello dell'orgoglio marinaro italiano, made in Fincantieri. E gli applausi sono stati tanti: il sindaco di New York, Eric Leroy Adams, tra i primi a salire a bordo, si è congratulato con il presidente esecutivo di Msc Crociere, Pierfrancesco Vago, per i traguardi tecnologici raggiunti da Msc Seascape per il contenimento delle emissioni, per gli impianti supermoderni che sono il vero e proprio stato dall'arte nella ricerca per la salvaguardia ambientale. Ma soprattutto «per essere - come ha sottolineato il ceo di Msc Crociere, Gianni Onorato - la prima compagnia a scegliere il porto di New York per posizionare una nave, la Msc Meraviglia, che effettuerà crociere dalla Grande Mela per tutto l'anno solare» a partire dalla prossima primavera.

E allora il battesimo di Msc Seascape, con Sophia Loren manifestatasi solo virtualmente, è diventato un simbolo: la nuova ammiraglia di fatto ha aperto la banchina del porto all'ombra dei grattacieli, a Msc Crociere e a tutto quello che la compagnia dell'armatore Gianluigi Aponte ha nel proprio dna, a cominciare proprio dalle tradizioni marinare italiane. Tornano i bastimenti, dunque, sul filo di quelli che partendo proprio dal porto di Napoli portavano gli emigranti nel nuovo mondo. E anche questo particolare trova un legame stretto proprio con Napoli e la storia dell'emigrazione. Come dimenticare, infatti, che proprio qui di fronte c'è Ellis Island, il sacrario della nostalgia, dove New York conserva e mostra tutto il materiale che racconta l'arrivo degli emigranti, finanche le cartelle cliniche con i dati sanitari che riguardavano i nostri antenati venuti a cercare lavoro. Ma torniamo alla festa di benvenuto a New York per Msc Seascape. La nuova ammiraglia, salutata da Alexa e Diego Aponte, offre un'esperienza coinvolgente capace di connettere in maniera autentica i propri ospiti al mare attraverso il design all'avanguardia e i suoi impressionanti spazi esterni dedicati al relax, la ristorazione e l'intrattenimento. Alcune delle più importanti caratteristiche sono: 2.270 cabine con 12 diversi tipologie di comfort e suite con balcone, comprese le ambite suite di poppa presenti in tutte le navi della classe Seaside; 11 ristoranti, 19 bar e lounge con possibilità per mangiare e bere all'aperto; 6 piscine, tra cui una splendida piscina infinity di poppa con un'incredibile vista sull'oceano.

Msc Seascape rende omaggio a New York City. Le caratteristiche di design, le aree pubbliche e i nomi delle aree della nave sono ispirati alla città metropolitana degli Stati Uniti. Questi includono un'imponente replica alta tre metri della Statua della Libertà nel cuore del casinò e un'ampia area commerciale e di intrattenimento di nuova concezione, nominata Times Square. La caratteristica principale di questa nuova area è un impressionante led wall alto 8,5 metri che si estende su quattro ponti con una proiezione dell'iconico skyline di Manhattan che può cambiare dal giorno alla notte. «Il 50% degli ospiti di questa nave - ha spiegato Leonardo Massa, direttore Italia di Msc Crociere - saranno europei in visita negli States».