Mutui e bonus affitti ai giovani: come funziona, le agevolazioni e i tetti di reddito

«Con tutti voi, voglio prendere un impegno. Dopo anni in cui l’Italia si è spesso dimenticata delle sue ragazze e dei suoi ragazzi, sappiate che le vostre aspirazioni, le vostre attese, oggi sono al centro dell’azione del Governo». Così pochi giorni fa, in maniera piuttosto solenne, il premier Mario Draghi in visita ad un istituto tecnico della provincia di Bari aveva giurato il suo impegno a favore delle nuove generazioni di italiani. E a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati