Mutui, effetto virus e cifre record a Napoli: «Rischio illegalità»

Cresce l'importo medio dei mutui a Napoli nel 2021, e i numeri - soprattutto in relazione col terribile momento di crisi economica portato dal Covid - accendono i riflettori sul mercato immobiliare. Secondo l'osservatorio Facile.it - Mutui.it, e come confermato anche da istituti bancari, nel primo trimestre dell'anno la cifra richiesta per un mutuo nella provincia di Napoli è cresciuta del 5,4% rispetto ai primi tre mesi del 2020 (record in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati