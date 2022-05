Cosa cambia con i mutui sopra il 2%? Più rate: tutte le domande e le risposte

C’era una volta l’era dei mutui super convenienti ma con i tassi oltre il 2% dobbiamo rassegnarci a considerarla ormai avviata alla fine.



Quali mutui costeranno di più?

L’inflazione e la guerra in Ucraina hanno accelerato il ritorno dei tassi di interesse sui mutui in territorio positivo, rendendo più cari soprattutto i mutui a tasso fisso. Ma secondo gli esperti, c’è incertezza anche per quanto riguarda il prossimo andamento dei mutui a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati