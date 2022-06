Mutui, su base annua aumentano: fino a 588 euro in più rispetto a gennaio

Spread e inflazione ridisegnano il panorama dei mutui. Il differenziale con i Bund tedeschi aumenta e l'inflazione ha raggiunto il 6,3%. I tassi fissi per i mutui riservati all'acquisto della prima casa stanno crescendo. Lo calcola il Codacons, che ha svolto un'indagine per verificare come l'escalation dei tassi si ripercuota sulle tasche di chi oggi accende un finanziamento per acquistare un immobile. Quindi un mutuo «medio» acceso oggi può...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati